Zaino, astuccio, diario... quanto costa mandare i figli a scuola

di Lara Zani

PORDENONE - La forbice più ampia è quella che riguarda gli zainetti: si va da una spesa minima di una decina di euro per modelli estremamente semplici a un'ottantina per quelli di marca e corredati di gadget. Senza cercare le grandi firme. Si possono poi spendere da 10 a 25 euro per un astuccio completo di penne, colori e affini e un minimo di 16 euro per una coppia di grembiuli, il corredo minimo. E così via. Quanto costa il primo giorno di scuola? Anche 250 euro. Un salasso per le famiglie.