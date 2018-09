Bulli a scuola e genitori aggressici? Prof e presidi vanno al corso di autodifesa

di Alberto Comisso

PORDENONE - Insegnanti e dirigenti scolastici a scuola di difesa personale. Ad organizzare il corso di formazione e di aggiornamento è l'Ufficio provinciale di educazione fisica e motoria guidato da Roberto Belcari che, in accordo con la Fijlcam Mga, intende consolidare e divulgare i principi della difesa proprio in ambito scolastico. Anche se negli istituti della Destra Tagliamento, almeno sino a questo momento, non si sono verificati episodi di violenza nei confronti degli insegnanti, come è successo per esempio a Lucca,...