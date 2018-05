«Maleducazione, musi lunghi e aggressività»: commesse a scuola di bon ton

di Daniela Pillon

SACILE -. In gergo si chiamano Tecniche di comunicazione, un territorio in genere di competenza di psicologi ed esperti di marketing, e sono strumenti ormai indispensabili per coloro che per lavoro sono a contatto con clienti ed utenti. Non si tratta di studiare le normali regole della buona educazione che dovrebbero essere parte integrante del background di chiunque svolga un mestiere a contatto con altre persone, ma di vere e proprie strategie comunicative dirette a mettere a proprio agio l'interlocutore, coglierne lo stato d'animo e gestire eventuali situazioni conflittuali., in particolare sui social, ma anche nelle conversazioni private, che puntano il dito contro il diffuso malessere che l'ingresso in certi negozi, bar, ristoranti o uffici pubblici genera nei cittadini. Così su Facebook, dove in questi giorni è in corso il dibattito su questo tema, c'è chi lamenta lunghe attese prima che qualcuno si degni di prendere l'ordinazione, senza neppure il regalo di un sorriso, o chi protesta per il tono aggressivo riscontrato allo sportello di questo o quell'ufficio...