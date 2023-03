PORDENONE - L'istituto Flora, un'eccellenza della formazione nel mondo della ristorazione, tanto che alla scuola giungono proposte di inserimento nel tessuto lavorativo prima del termine degli studi dei ragazzi dell'indirizzo enogastronomico, investe ancora. Le molteplici professioni dell'accoglienza, della cucina, e della pasticceria hanno necessità di stare al passo con i tempi. Dunque, grazie al contributo della Fondazione Friuli la scuola ha realizzato il progetto "Enogastronomia digitale", potendo così riqualificare il laboratorio di enogastronomia ad uso dei settori sala e cucina, in particolare gli allievi potranno disporre di una nuova e innovativa sala bar altamente tecnologica, per affinare le competenze scientifiche, tecnologiche e digitali. Assicurato un caffè di altissima qualità per i palati più raffinati.



I DETTAGLI

Le attrezzature touch screen e funzioni Tap boiler, bluetooth e collegamento Wi-Fi rendono i laboratori del Flora tra i più prestanti del territorio. I ragazzi possono esercitarsi in ambienti di apprendimento innovativi, sperimentando ricette nuove grazie all'innovazione della didattica interdisciplinare e trasversale. Il nuovo forno consente una gestione precisa e puntuale dell'umidità, la funzione Tap satura la camera in tempi rapidi e produce un vapore finissimo, che preserva le caratteristiche organolettiche delle materie prime. «Queste attrezzature dichiara la dirigente Paola Stufferi vanno viste in un'ottica di ecosostenibilità, grazie alla riduzione dei tempi di cottura viene garantita la diminuzione del consumo energetico e la massimizzazione dei risultati tecnico-didattici, così anche i tempi delle attività laboratoriali sono ottimizzati». Già gli studenti si sono messi all'opera con la nuovissima macchina per caffè con tecnologia touch che permette la gestione di comandi senza parti in movimento. Inoltre, la sostituzione di componenti tradizionali con altri touch screen consente di eliminare eventuali problemi di natura meccanica. Le nuove tecnologie cui lo strumento stesso risulta fornito consentono l'utilizzo di moderne ed innovative miscele di caffè, grazie anche al macina dosatore in dotazione accessoria, mentre il controllo misto dell'erogazione del vapore permette agli studenti che usano la macchina di pilotarne la portata durante le preparazioni, con maggiore precisione. Questa nuova macchina del caffè si trova nella seconda sala-bar dell'istituto per le esercitazioni degli allievi di terza, quarta e quinta, con l'obiettivo di migliorare e sviluppare le competenze già acquisite durante le attività teoriche tra i banchi del Flora, ma anche nei primi due anni con la macchina del caffè esistente, ma tecnologicamente obsoleta.

«Con i nuovi acquisti ha puntualizzato la dirigente i nostri studenti potranno sviluppare attitudini all'imprenditorialità e avviare simulazioni d'impresa nell'ambito della ristorazione e dell'accoglienza con strumenti ad alta precisione e performance». Con il supporto della Fondazione Friuli, ora gli allievi possono fare pratica con i nuovi strumenti elettronici e tecnologici. Il Flora stesso, poi, al fine di valorizzare le nuove attrezzature ha acquistato banconi bar moderni, lavabo attigui alle postazioni caffè e frigo bar incorporati. Gli studenti hanno potuto vedere come si utilizza la strumentazione grazie ai tecnici che hanno installato l'attrezzatura e agli chef esterni che hanno dato dimostrazione di come si possono gestire al meglio tali strumenti hi-tech.