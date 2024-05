PRATA - Poche parole, scritte da una madre su internet: «Vergognosi è dire poco. Scrivete queste dolci parole sui muri di casa vostra». Siamo a Prata di Pordenone, in via San Simone. La piccola area verde del paese ospita alcuni giochi dedicati ai bambini.

Giochi, non muri su cui scrivere oscenità varie. E invece è proprio quello che è successo, probabilmente nella notte tra sabato e domenica. Scivoli e casette installati per far divertire i più piccoli, infatti, sono stati vandalizzati da ignoti con scritte blasfeme e volgari. E il danno è ben visibile, tanto da aver provocato anche l’indignazione del sindaco di Prata, Katia Cescon, che ieri era a Vicenza per partecipare all’Adunata nazionale degli alpini.

«Li aspettiamo al varco - ha detto la prima cittadina dopo aver appreso dell’atto vandalico all’interno del parco di via San Simone -. Non è la prima volta che succede e li abbiamo sempre beccati attraverso le immagini delle telecamere e alle indagini da parte delle forze dell'ordine.

Rimaniamo indignati ancora una volta da questi comportamenti. Continueremo a lavorare sodo per cercare di educare ragazzi e famiglie al buon senso civico».