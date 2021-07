Scout veneta di 14 anni si sente male all'improvviso di notte: ricoverata

TRAMONTI DI SOTTO- Una ragazzina di 14 anni, residente in Veneto, si è sentita male improvvisamente - per una patologia che pare l'avesse già colpita anche in passato - attorno alle 2 della scorsa notte, all'interno di un campo scout allestito nei pressi del campo sportivo di Tramonti di Sotto (Pordenone). Sul posto sono stati inviati i tecnici della stazione di Maniago del Soccorso Alpino. La paziente è stata adagiata su una barella e trasferita, a braccia, fino all'ambulanza, nel frattempo accorsa sul posto. La giovane è stata condotta in ospedale a Pordenone: le sue condizioni non sono gravi, ma ci saranno approfondimenti per capire l'origine del malore.