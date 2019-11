Scout di 13 anni da soli sul treno per la prima volta: subito multati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BUDOIA (PORDENONE) - Ildi duesi è trasformato in unacostata a ciascuno 34 euro di multa. E a nulla sono valsi i tentativi di spiegare all'inflessibileche, essendo saliti alla stazione di Budoia dove non c'è la biglietteria, avevano intenzione di pagare il biglietto non appena lo avessero visto. Così il breve tragitto di undici minuti fino a Sacile è costato ai due giovani scout più di un viaggio in taxi. A raccontare quanto accaduto sono le mamme dei due ragazzini che hanno inviato una mail anche alla direzione regionale di Trenitalia. La multa più veloce del Nord-Est, la chiamano Monica e Marta : «Sino a sabato scorso i nostri figli, 13 anni compiuti da poco, non avevamo mai preso una multa per non aver fatto il biglietto del treno, anche perché in treno da soli non avevano mai viaggiato. Incentivati a essere autonomi - spiegano le due mamme - lo scorso sabato pomeriggio avevano deciso di andare a Sacile per partecipare all'uscitain treno, anziché in macchina accompagnati come al solito dai genitori».