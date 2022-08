Lieve scossa nella notte in Valcellina, nessun danno

CLAUT - Una scossa di terremoto di 2.2 gradi Richter è stata rilevata alle 4.28 nella Valcellina, in provincia di Pordenone. L'epicentro è stato individuato a 8 chilometri di distanza da Claut, in una zona attigua alle sorgenti del torrente Cellina. Nessun danno a cose e persone è stato al momento registrato. I Vigili del fuoco non hanno ricevuto chiamate di soccorso.

Il sindaco di Claut, Gionata Sturam, ha fatto sapere che soltanto una parte della popolazione ha avvertito il movimento tellurico e che nessuno è uscito dalle proprie abitazioni vista la lievità del sisma.