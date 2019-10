Scossa di terremoto in Friuli, sentita anche nel Pordenonese

di Marco Corazza

GEMONA - La terra trema in. Alle 19.15 di oggi, mercoledì 23 ottobre, la Protezione civile regionale ha registrato la scossa di terremoto di. L'epicentro è stato registrato a 4 chilometri di profondità nei pressi di Bordano, non lontano da Gemona del Friuli.Si tratterebbe di una scossa sussultoria che, nonostante la sua intensità, è stata sentita distintamente dalla popolazione anche nel vicino Veneto.Fino a tarda ora non sono arrivate segnalazioni di danni a persone o a cose.Alle 1.35 di questa notte era stata registrata un'altra scossa più forte, ma ain Austria, a circa 70 chilometri dal confine italiano, con magnitudo 3.80.