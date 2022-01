CHIONS I Vigili del fuoco di Pordenone stanno operando in via papa Giovanni XXIII a Villotta di Chions, dove verso le 18.45 uno scoppio seguito da un incendio ha allertato i residenti. Le fiamme sono divampate nel terrazzo di un appartamento che in quel momento era vuoto.

Non ci sono persone ferite. Le fiamme sono state spente senza difficoltà. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause dell'esplosione.