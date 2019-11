Le telecamere li immortalano durante il furto: arrestati 3 stranieri

AVIANO (PORDENONE) - Tre malviventi, tutti originari della Romania, rispettivamente di 22, 33 e 39 anni, domiciliati a San Giorgio della Richinvelda (Pordenone), sono stati arrestati oggi per furto aggravato in concorso.



La scorsa notte hanno scavalcato il muro di recinzione della piazzola ecologica di Aviano e si sono impadronite di trapani, avvitatori, flessibili, materiale elettrico e vecchi smartphone. I tre, dopo aver forzato la porta di ingresso, si sono introdotti negli uffici amministrativi, sottraendo materiale antinfortunistico, altri utensili e apparecchiature radio e elettroniche. In totale, il valore della refurtiva si aggira sui duemila euro.



I tre uomini sono stati bloccati in flagranza dai Carabinieri della locale stazione che, controllando le immagini della video-sorveglianza, attorno a mezzanotte li hanno notati mentre scavalcavano il perimetro recintato dell'area ecologica comunale e si sono precipitati sul posto con le vetture di servizio. Le persone arrestate - nella cui vettura sono stati rinvenuti e sequestrati numerosi oggetti atti allo scasso - sono state trasferite in carcere a Pordenone.

