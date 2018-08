Investe tre pedoni sotto la pioggia poi si schianta: muore scooterista

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORDENONE - L'incidente è accaduto ieri intorno alle 22.15 vicino al cimitero di Spilimbergo; a qualche centinaio di metri nonostante la pioggia battente erano in molti a far festa nella cittadina dove si svolge la Rievocazione storica. Un uomo in sella a uno scooter, per cause al vaglio degli agenti della Polizia Stradale di Pordenone, ha perso il controllo della moto e ha investito tre pedoni che stavano passeggiando. Il centauro è apparso subito in condizione disperate, e fino a tarda sera i soccorritori si sono prodigati...