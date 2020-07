Schianto in Pontebbana: grave un motociclista 46enne di Sacile. Il quadro clinico dell’uomo è stato subito considerato molto grave dal personale medico accorso sul posto a tempo di record. L’uomo sarebbe stato intubato e stabilizzato sul posto e infine trasferito all’ospedale di Pordenone, dove i medici, sebbene moderatamente ottimisti, non hanno sciolto la prognosi.

LA DINAMICA

Una mancata precedenza. Sarebbe stata questa , da quanto emerso dalla prima ricostruzione della Polizia locale di Sacile, la causa Dell ’incidente che si è verificato ieri, alle 10.30, lungo la Pontebbana a San Giovanni del Tempio . Si sono vissuti attimi d ’ansia per A.C., Sacile, che è stato centrato Dall’auto condotta da lla 19enne A.T., di Fontanafredda. La giovane stava percorrendo la Statale da Sacile verso Pordenone quando, All ’altezza Dell ’incrocio tra viale San Giovanni e via del Molino, ha svoltato a sinistra. Non si sarebbe accorta che dal senso di marcia opposto stava sopraggiungendo la moto Bmw guidata dal 46enne. Notata l’auto il motociclista ha tentato una frenata disperata per evitare l’ostacolo ma lo scontro è stato inevitabile. L’impatto tra la Fiat 500 e la moto è stato violentissimo. Il 46enne, sbalzato d i sella, è rovinato sill ’asfalto. Sebbene cosciente riusciva a muoversi a stento e il quadro clinico è apparso grave. Accusava forti dolori agli arti inferiori e alla schiena . Immediata la chiamata al Nue112. Sul posto sono arrivate una squadra dei vigili del fuoco da Pordenone insieme all’automedica del 118. Il motociclista, dopo aver ricevuto le prime cure, è stato stabilizzato per essere trasferito poi all’ospedale di Pordenone. Le sue condizioni sono serie. Ancora nel tardo pomeriggio di ieri i medici non avevano ancora sciolto la prognosi. I medici, da quanto è filtrato dal primo bollettino me3dico, sarebbero orientati a un cauto ottimismo.

I SOCCORSI

I pompieri, dopo aver aiutato il personale infermieristico a prestare i primi soccorsi al ferito , hanno provveduto a mettere in sicurezza il luogo del l’incidente. Illesa la conducente della 500 , che non ha avuto bisogno di ricevere assistenza sanitaria. Così come il passeggero che viaggiava con lei. Sul luogo dell’incidente, allertata dai carabinieri, è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Sacile. Tre agenti del comandante Stefano Antonel hanno provveduto a d accertare cause, dinamica e responsabilità dello scontro. Hanno inoltre chiuso al traffico via del Molino: la strada è stata riaperta soltanto in tarda mattina a indagini concluse. È stato anche necessario creare lungo la Pontebbana un senso unico di marcia alternato. Questo per evitare la paralisi della circolazione lungo uno degli assi viari più congestionati della Regione. Ma anche dove l’incidentalità è frequente, spesso a causa delle distrazioni ma anche della velocità con la quale, sempre più spesso, sfrecciano auto e moto.

Ultimo aggiornamento: 08:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA