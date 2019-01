C'è qualcosa sulla riva del fiume Noncello: Lino, scomparso e ritrovato morto

Il corpo senza vita di un uomo è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco nelle acque del fiume Noncello, nella zona dell'imbarcadero. Il cadavere è stato trovato questa mattina mentre stavano proseguendo le ricerche di un anziano di 82 anni scomparso ieri da Pordenone, Lino Bomben, per il quale era stata avviata una mobilitazione che aveva coinvolto anche l'elicottero e la Protezione civile. Ed è proprio di Bomben il corpo rinvenuto.



LA SCOMPARSA DI BOMBEN

PORDENONE -Lino Bomben, 82 anni, è uscito di casa verso le 13 di venerdì. Da quel momento se ne sono perse le tracce. Il figlio ieri mattina si è rivolto alla stazione dei carabinieri di Pordenone denunciandone la scomparsa. Lino Bomben è uscito di casa senza fornire alla famiglia indicazioni circa i suoi spostamenti. Non è chiaro che sia uscito per una passeggiata, se dovesse raggiungere qualche posto per sbrigare una commissione o se dovesse incontrare qualcuno.