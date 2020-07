Ritrovata viva dopo tre giorni la donna scomparsa da San Vito

SAN VITO - E' viva la donna scomparsa da San Vito al Tagliamento. Verso le 13 di oggi, sabato 4 luglio, è stata ritrovata Laura Quattrin. Era in un campo in località Sant'Urbano a San Vito al Tagliamento. A notarla è stato un agricoltore che stava lavorando il terreno.



In stato confusionale a causa delle tre giornate passate all'addiaccio, è stata soccorsa dai Vigili del fuoco e da personale sanitario. Si trova adesso in ospedale.



Il dispositivo di soccorso messo in campo Vigili del Fuoco nei tre giorni di ricerca ha visto impegnati circa 120 soccorritori: esperti in topografia applicata al soccorso e pianificazione; l'elicottero del Reparto Volo di Venezia; l'elicottero della Protezione Civile; i sommozzatori di Trieste; le unità cinofile dei pompieri e della Protezione civile; volontari della Protezione Civile di San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Codroipo, Camino al Tagliamento, Talmassons, Fiume Veneto; i Carabinieri di San Vito al Tagliamento e il personale della Croce Rossa presente con l'ambulanza in presidio. Ultimo aggiornamento: 15:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA