Si allontana in bicicletta e non torna più a casa, si cerca una donna nel Sanvitese

SAN VITO AL TAGLIAMENTO - Da questa mattina, giovedì 2 luglio, i Vigili del fuoco di Pordenone, i volontari della Protezione civile e i Carabinieri di San Vito al Tagliamento sono impegnati nelle ricerche di una 64enne sanvitese scomparsa da casa. La donna si è allontanata nel pomeriggio di ieri in bicicletta e, non facendo più ritorno, i familiari si sono allarmati e hanno dato l'allarme.



Sul posto stanno operando la squadra di San Vito e due squadre di Pordenone, una delle quali specializzata in ricerca persona. Sono i pompieri, grazie all'impiego dell'UCL (Unità di comando locale), a coordinare le squadre che partecipano alla ricerca. Sono presenti anche i nuclei cinofili di Venezia e Padova.





