Scivola da un ponte, grave una sessantenne: l'elicottero non riesce a decollare per poca visibilità

CLAUT - Una donna di circa 60 anni si è gravemente ferita, nel primo pomeriggio, a Claut (Pordenone), dopo essere scivolata e caduta accidentalmente da un ponte lungo la ex strada provinciale 51, da una altezza di circa 2,5 metri. Immediata la chiamata al Numero unico di emergenza, il Nue112 del Friuli Venezia Giulia, che ha transitato la chiamata alla centrale della Struttura operativa Regionale dell'emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto un'automedica e l'ambulanza proveniente da Cimolais. L'elisoccorso Fvg non ha invece potuto decollare a causa delle avverse condizioni meteo. La donna è stata stabilizzata sul posto e trasportata, in codice giallo, all'ospedale di Pordenone con l'ambulanza con medico a bordo. Non è in pericolo di vita. Indagini dei Carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto.