Scia di schiuma bianca nel Noncello, Legambiente: «Vogliamo chiarezza»

PORDENONE Dallo scarico del depuratore della Burida esce, da oltre un mese, una scia di schiuma bianca. Legambiente Pordenone, sollecitata da diversi cittadini, ha segnalato la situazione ad Arpa Fvg. I tecnici hanno fatto dei campionamenti. I paramenti, come comunicano su Twitter, parametri sono in regola. Le schiume sono associate alla presenza di tensioattivi e il circolo Legambiente Fabiano Grizzo manifesta la sua preoccupazione «per una situazione che non si può considerare di normalità, anche perché fino ad alcune settimane fa non si verificava. È necessario fornire spiegazioni alla cittadinanza». Gli ambientalisti chiedono approfondimenti sulle ragioni degli scarichi che entrano nel Noncello, sui reflui raccolti nel depuratore e sul funzionamento dello stesso. «Acque non diluite, a causa della siccità?», si chiede Legambiente alludendo alla carenza di precipitazioni che potrebbe portare a scarichi più concentrati.