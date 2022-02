Turismo invernale, arrivano gli ski pass scontati a metà settimana: ecco le offerte

Il turismo invernale sta animando la montagna friulana soprattutto nei weekend ma, complici le temperature che continuano ad essere quelle di stagione e un allentamento delle misure anti-pandemia, Promoturismo Fvg ha deciso di premere sull’acceleratore per dare gas alla stagione e portare sulle piste e tra i borghi montani un flusso di persone anche nel corso della settimana. Da martedì 15 febbraio e fino a fine stagione, perciò, lo skipass giornaliero Fvg sarà scontato nei giorni di martedì e mercoledì: ci sarà una riduzione del 20% sul prezzo interno per chi acquisterà il ticket alla cassa direttamente sulle piste e del 30% per chi lo comprerà online. La promozione sarà avviata da martedì e riguarderà solo l’abbonamento giornaliero, sono pertanto escluse dallo sconto tutte le altre formule di acquisto, a partire dal sci@ore. La promozione sarà sospesa solo martedì 1 e mercoledì 2 marzo, le giornate comprese nelle vacanze scolastiche per il carnevale, previste quest’anno dal 28 febbraio e fino al 2 marzo. I biglietti online saranno disponibili dal lunedì alle 12 sino alla stessa ora del mercoledì, di ogni settimana.

I DETTAGLI

Chi possiede la Ticket Card può ricaricare i biglietti sulla tessera accedendo al portale, all’indirizzo https://fvg.axess.shop/it, scegliendo lo skipass giornaliero valido nei comprensori di Tarvisio, Zoncolan, Sappada, Piancavallo, Sella Nevea e Forni di Sopra-Sauris, per poi presentarsi direttamente ai tornelli degli impianti. Per ottenere la «Ticket Card» , che ha un costo di 5 euro con validità di cinque anni, basta registrarsi sul portale e presentarsi, solo la prima volta, alle biglietterie di uno dei poli per ritirare la tessera, oppure si può acquistare lo skipass direttamente alle casse dei comprensori. Ciò che continua a rimanere immutato anche in Friuli Venezia Giulia è l’insieme di regole per poter accedere agli impianti di risalita. Per sciare, infatti, è necessario il green pass rafforzato, rilasciato solo a ciclo vaccinale completo o se si è guariti dal Covid, e continua a rimanere obbligatorio l’utilizzo di mascherine Ffp2 sugli impianti chiusi – cioè telecabine, funivie, seggiovie a cupola abbassata, tappeti coperti – e mascherina, anche chirurgica, su tutti quelli aperti. Intanto oggi i comprensori del Friuli Venezia Giulia attendono gli sciatori per unire sport, aria pura e una giornata che si preannuncia splendida ovunque. Tutte le piste praticabili a Sella Nevea (ad eccezione di rifugio Cai 2), così come a Tarvisio. Piste aperte al 100% a Forni di Sopra con un innevamento tra i 50 e gli 80 per centimetri; demanio praticabile interamente a Piancavallo, con lo strato di neve che fa dai 30 ai 50 centimetri; stessa quantità di neve a Sappada, dove si scia ovunque. Tre le piste aperte a Sauris (69% del demanio disponibile), ovvero pista Zheile, campo scuola di Sauris di Sopra e pista Richelan. Anche lo Zoncolan si presenta in gran spolvero: aperte tutte le piste, così come tutti i tappeti e gli impianti, con un innevamento che è compreso tra i 30 e i 50 centimetri.