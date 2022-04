Per schivare due auto che si sono tamponate si schianta contro il guard rail: motociclista ferito

PORCIA - Tenta di evitare due auto che si sono tamponate, motociclista cade a terra e finisce sotto il guard rail. Momenti di paura oggi, 5 aprile, alle 13.40, a Porcia in corso Lino Zanussi. Un uomo di 60 anni di Cordenons, in sella ad una Kawasaki, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Pordenone. Non è in pericolo di vita. Sul posto personale del 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso. I rilievi sono stati affidati alla polizia locale.