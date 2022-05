Schianto contro il muro di una casa: auto distrutta, automobilista elitrasportato

PORDENONE - E’ uscito di strada schiantandosi contro il muro di una casa e abbattendo un palo della luce. E’ stato elitrasportato all’ospedale di Udine il conducente della Peugeot che questa mattina, nel percorrere l’ex strada provinciale 1, in via Marconi, a Chions, è rimasto coinvolto in un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi.

Soccorso da personale del 118, giunto sul posto con un’ambulanza e una squadra dei vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento, la persona è stata elitrasportata a Udine. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Fiume Veneto, mentre l’auto è stata recuperata dal soccorso stradale Pupulin.