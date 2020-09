Schianto tra auto, corsa contro il tempo per liberare un conducente

PASIANO - Rimane incastrato nello schianto, grave un automobilista. I Vigili del fuoco hanno dovuto lavorare sodo questa notte per un incidente stradale a Pasiano. Diverse le autovetture coinvolte, una delle quali è rimasta seriamente danneggiata tanto che il conducente è rimasto incastrato in ciò che era rimasto dell'abitacolo. Solo l'intervento dei Pompieri ha permesso di liberare il malcapitato che è stato soccorso dal personale sanitario che lo ha trasferito d'urgenza all'ospedale di Pordenone. Sul posto è intervenuta anche l'autoscala dei Vigili del fuoco e un'altra ambulanza per trasferire tutti i feriti al Pronto soccorso. Le forze dell'ordine stanno accertando le cause del terribile incidente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA