Si schianta con la Subaru da rally e la distrugge, grave un 24enne

SAN VITO - Perde il controllo della macchina da rally, una potente Subaru Impreza, e si schianta con un albero. E’ stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine un giovane di 24 anni di Cordovado, Federico Tesolin, chesera stava percorrendo da solo via Carbona, la strada che collega Ligugnana all’abitato di San Paolo. Erano le 19 quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Radiomobile di Pordenone, l’automobilista, dopo essere uscito di strada, si è schiantato con un albero. Non si esclude che il 24enne stesse correndo a forte velocità e che non sia stato in grado di governale una macchina così potente. L’impatto è stato tremendo. Federico Tesolin è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo ridotto ad un ammasso di lamiere. Pezzi di auto sono volati a decine di metri di distanza dal luogo dell’impatto, centrando un’altra vettura in transito all’interno della quale viaggiavano due ragazze. Entrambe sono rimaste illese. La centrale Sores di Palmanova ha inviato in via Carbona i mezzi di soccorsi. All’arrivo dei vigili del fuoco e del personale del 118 la situazione è apparsa subito grave. A bordo della Subaru c’era solo il giovane conducente che nell’incidente, tra gli altri, avrebbe riportato la frattura di entrambi i femori. E’ stato necessario l’impiego di cesoie e divaricatori oleodinamici per liberarlo e affidarlo alle cure dei sanitari. Tesolin, dopo essere stato stabilizzato, è stato condotto con l’ambulanza all’ospedale di Udine. Le sue condizioni sono gravi.

