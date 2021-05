UDINE - Anche il Fvg deve mettere i ferri in acqua per completare la pianificazione del Piano Regionale di Prevenzione entro il 31 maggio e adottarlo entro il 30 settembre. Un Piano che include anche il capitolo “consumo di alcol” e quanto mai necessario, guardando i numeri poco incoraggianti contenuti nella Relazione del Ministro della salute al Parlamento sugli interventi in materia di alcol e problemi alcol correlati in cui vengono...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati