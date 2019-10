IL RACCONTO DEL FRATELLO DELLA VITTIMA - COSA E' SUCCESSO

BRUGNERA - Tragedia questa mattina a. Un uomo di 74 anni,,è stato aggredito eda duedi proprietà della cognata. L'uomo è morto sul posto, aggredita dai cani anche la moglie che si trova ora in ospedale. Sul posto stanno intervendo i carabinieri. Uno dei due cani è già stato abbattuto.Secondo una prima ricostruzione l'uomo era andato a casa della cognata, separata dalla sua da un giardino, per dare da mangiare agli animali, soli nella proprietà. Erano anni che l'uomo frequentava la casa, senza che accadesse niente, conosceva bene quei cani. Di fatto oggi i cani lo hanno attaccato, sono stati momenti concitati, l'uomo ha chiesto aiuto, in suo soccorso è arrivata la moglie, ferita anche lei in modo grave. Il figlio della vittima, aggredito anche lui, è riuscito ad abbattere uno dei due cani.