La sbandata e lo schianto in auto, muore un imprenditore

Una sbandata, poi il cappottamento e l’auto - un’utilitaria - che finisce ruote all’aria con il tettuccio a sbattere sull’asfalto. Il tutto a poca distanza da casa, mentre stava rientrando. Gildo Volpatti, 76enne titolare di un’azienda agricola di Aurava (frazione di San Giorgio della Richinvelda), è morto dopo lo schianto avvenuto attorno alle 17 di ieri lungo la strada ex provinciale 1 “Val d’Arzino”. Inutili i tentativi di rianimazione, iniziati sul posto e proseguiti a bordo dell’ambulanza.

Il decesso è stato dichiarato all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, dove l’uomo era arrivato in codice rosso.

Le sue condizioni erano già state giudicate disperate.



L’INTERVENTO

In quel momento la strada ex provinciale 1 “Val d’Arzino” non era molto trafficata. L’auto su cui viaggiava Gildo Volpatti si muoveva in direzione di San Giorgio della Richinvelda, il paese della sua residenza. All’improvviso, per cause ancora al vaglio dei carabinieri di Pordenone che sono intervenuti sul posto, la perdita di controllo. Subito una sbandata, che ha poi portato al cappottamento del veicolo. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. L’anziano, che viveva in via XX Settembre a San Giorgio della Richinvelda, non era lontano da casa. Lo schianto, infatti, si è verificato a San Martino al Tagliamento, all’incrocio tra la Val d’Arzino e via Braida. Erano da poco passate le 17.



I TENTATIVI

All’arrivo dei primi soccorritori, allertati dagli automobilisti di passaggio, la situazione è sembrata subito disperata. Il 76enne era privo di conoscenza. Non si esclude la possibilità che a colpirlo alla guida sia stato un malore improvviso. I sanitari hanno avviato la rianimazione cardiopolmonare, continuata a bordo dell’ambulanza con l’equipe dell’automedica. All’arrivo all’ospedale Santa Maria degli Angeli, però, la notizia che nessuno voleva sentire: Gildo Volpatti non ce l’ha fatta. Il suo cuore non ha mai ripreso a battere. Sul posto i carabinieri di Pordenone e i vigili del fuoco di Spilimbergo. La strada di collegamento tra la Pontebbana e la pedemontana pordenonese è rimasta chiusa per più di un’ora e mezza per permettere i rilievi e il recupero del mezzo incidentato.



IL CORDOGLIO

La notizia della scomparsa improvvisa del 76enne Gildo Volpatti ha raggiunto immediatamente la comunità di San Giorgio della Richinvelda e in particolare quella della piccola frazione di Aurava, dove l’anziano viveva praticamente da sempre. È stato avvisato anche il sindaco di San Giorgio della Richinvelda, Michele Leon, che conosceva da molto tempo la vittima dell’incidente stradale di ieri pomeriggio a San Martino al Tagliamento. «Era una persona perbene - ha detto il primo cittadino - e ci stringiamo alla famiglia, uniti nel dolore dei parenti per questa perdita».

Gildo Volpatti aveva un’azienda agricola proprio nella frazione di Aurava. Era stato quello, il lavoro di tutta la sua vita. Era lui il titolare dell’attività. Ha lasciato anche due figli e una figlia. Non è ancora stata comunicata la data dei funerali, che si terranno in ogni caso in paese. Una piccola comunità che ieri ha appreso immediatamente la brutta notizia.