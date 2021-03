Sbanda con la Panda, donna anziana vola nel fossato: trasferita in elicottero a Udine

Sbanda con l'auto e finisce fuoristrada. I Iigilidel Fuoco di Pordenone sono intervenuti nel pomeriggio a Puia di Prata in via Eroi del Piave. Qui un'utilitaria condotta da un'anziana signora è uscita dalla sede stradale finendo nel fossato. La conducente, all'arrivo dei soccorritori, era incastrata all'interno della vettura. I pompieri, dopo aver messo in sicurezza il mezzo stabilizzandolo, hanno prestato le prime cure alla malcapitata e successivamente collaborato con il personale sanitario per liberare la donne e quindi stenderla sulla barella spinale.L' anziana è stata elitrasportata a Udine.Sul posto sono poi arrivati i Carabinieri di Sacile.