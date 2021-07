Sbanda con l'auto e vola in mezzo alla strada con le ruote all'aria

PORDENONE - Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un'altra in sosta finendo la pazza corsa con le ruote all'aria in mezzo alla strada. È accaduto nella notte verso le 4.45 in viale Treviso a Pordenone, difronte la fiera. Il conducente dell'auto stava percorrendo il viale quando all'improvviso è sbandato finendo contro un veicolo che era in sosta a bordo strada. Un botto impressionante tanto che l'auto è poi finita a un centinaio di metri con le ruote all'aria. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Pordenone arrivati con i sanitari e i carabinieri. Il conducente è stato trasferito in ospedale per essere sottoposto alla diagnostica. Viale Treviso è invece rimasta chiusa fino all'alba per permettere le operazioni di soccorso.