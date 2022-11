PASIANO - Non è un passaggio generazionale, come spesso avviene quando un'attività commerciale si trasforma. Ma è il passaggio del testimone tra due diverse culture, che convivono nella stessa comunità e offrono un esempio di lungimiranza. A fronte di tante notizie di chiusure dei negozi di prossimità nei paesi, da Pasiano arriva la vicenda di una storica sartoria per uomo e donna, chiusa da tre anni, che diventa un minimarket di prodotti asiatici avviato da una famiglia indiana originaria del Punjab.



Un'istituzione



Da sabato si sono riaccese le vetrine dell'atelier artigianale che Dionigi Pegolo aveva condotto per sessant'anni in via Garibaldi a Cecchini. Lo ha portato avanti, coadiuvato dai figli Laura e Valter, fino 96 anni d'età, quando nell'agosto del 2017 un malore lo ha colpito mentre si trovava nella sua sartoria, ancora al lavoro tra tagli e tessuti perché di andare in pensione il decano dei commercianti pasianesi non ne aveva intenzione. Deceduto il capostipite, Laura e Valter hanno proseguito l'arte sartoriale. Poi hanno cessato l'attività quando è arrivato il momento del pensionamento.

Dove c'era la vetrina con i capi dei Pegolo, oggi campeggia l'insegna Apna Punjab-Ashoka indiano food store. Lo ha avviato la famiglia Kumar Ashok, in Italia da quasi trent'anni e residente a Pravisdomini. Il loro insediamento a Cecchini risponde alle esigenze della popolosa comunità indiana e sikh ben radicata nelle aziende di Pasiano.



L'avvicendamento



All'inaugurazione era presente anche l'amministrazione comunale, con l'assessore al Commercio, Loris Canton, e l'assessore al Turismo ed eventi, Marta Amadio. «Questo negozio ha una storia di sessant'anni. La famiglia Pegolo è ben felice di passarlo ai nuovi proprietari che faranno proseguire la nuova attività. E anche noi, come amministrazione comunale, siamo lieti che il negozio riapra al servizio del territorio, possa durare per altri sessant'anni» è stato l'augurio che l'assessore Canton ha lanciato prima del taglio del nastro, avvenuto sotto gli occhi di Laura e Valter Pegolo, che si sono particolarmente commossi nel momento in cui hanno simbolicamente passato le chiavi della ex bottega di papà Dionigi.

La seconda vita dell'esercizio di via Garibaldi, per la comunità di Cecchini riporta alla memoria la vicenda umana e imprenditoriale di Dionigi Pegolo e dei suoi figli. L'anziano sarto, conosciuto anche oltre Pasiano, da giovane aveva preso parte alla seconda guerra mondiale e venne fatto prigioniero in Africa. Al suo rientro a Cecchini, Dionigi (che si impegnò anche nell'associazione dei combattenti e reduci della sezione di Pasiano) avviò la sartoria che negli anni è diventata un punto di riferimento per gli appassionati di capi di abbigliamento su misura.