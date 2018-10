Inferno al mobilificio Santarossa â€‹Secondo incendio in tre mesi

di Giuliano Pavan

PRATA - Ilbrucia ancora. Un vasto, scoppiato ieri sera poco dopo le 21, ha colpito nuovamente l'azienda di Villanova di Prata che era già stata interessata, il 28 giugno scorso, da un altro rogo sul quale la Procura ha già aperto un'inchiesta ipotizzando l'origine dolosa. Sul posto, per le opere di spegnimento, sono dovute intervenire 17 squadre dei vigili del fuoco per avere ragione delle fiamme, che hanno anche lambito alcune abitazioni vicine. L'allarme è scattato ieri sera alle 21.10. Inizialmente sembrava un incendio di piccole dimensioni ma con il passare dei minut. A essere interessato un angolo del capannone della Santarossa, dove però con ogni probabilità si trovavano deiSarebbe questo il motivo per cui il rogo è divampato con molta velocità. Sul posto infatti si stavano recandosoltanto le squadre del Comando di Pordenone. Constatata la situazione, è scattata subito la chiamata per richiedere rinforzi. Nel giro di qualche decina di minuti a Villanova di Prata hanno preso parte alle opere di spegnimento (che sono andate avanti per tutta la notte, ndr) un totale di diciannove squadre (oltre al Comando di Pordenone sono intervenuti i vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento, Spilimbergo, Sacile, Maniago, Udine, Codroipo, Treviso, Oderzo, Motta di Livenza, Portogruaro e Mestre) con circa una cinquantina di uomini.