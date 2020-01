Festival di Sanremo 2020, tre campioni saranno poi in tour dal vivo a Pordenone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Sono i tre campioni in gara che d al Festival di Sanremo 2020, che inizierà il 4 febbraio, si preparano ad arrivare nelle settimane successive a Pordenone con i loro rispettivi tour. Una veterana della musica e due debuttanti in gara sul palco del teatro Ariston di Sanremo, che prima di distinguersi nelle serate condotte da Amadeus, hanno già programmato il loro percorso dal vivo., cheche partirà ufficialmente il 29 febbraio dal Mediolanum Forum di Assago (Milano) e che li vedrà esibirsi per la prima volta nei palazzetti dello sport di tutta Italia. I Pinguini tattici nucleari sono band bergamasca in forte ascesa, che ha alle spalle quattro album e un seguito conquistato a suon di concerti. Il brano che porteranno a Sanremo èscritto e composto dal frontman Riccardo Zanotti; un mix di pop, rock e funky impreziosito da un arrangiamento orchestrale con ottoni e archi a farla da padroneSono giovani ma per nulla inesperti: hanno già pubblicato quattro album e si portano dietro un bel seguito. La band, il cui nome deriva, secondo quanto raccontato dai suoi componenti, dalla birra Tactical Nuclear Penguin, è in uscita con Fuori dall’Hype Ringo Starr (Sony Music), che oltre alle dieci canzoni di Fuori dall’hype, uscito un anno fa, contiene le nuove versioni di Irene e di Cancelleria, riarrangiate e rimasterizzate, e tre brani totalmente inediti: Ringo Starr, Bergamo (brano sulla bellezza traverstito da canzone d’amore per la città lombarda) e Ridere, che parla della paura di quello che per gli under 30 di oggi è il vero “grande passo”: andare a convivere. E quando quest’avventura va male non resta che ridere., cantautore dalla carriera ventennale che lo ha visto attraversare diverse fasi artistiche. Tra i brani in gara a Sanremo, Bugo canterà assieme a Morgan una canzone autoironica (e anche autocritica) dal titolo “Sincero”, che parla dell’ipocrisia del “buon viso a cattivo gioco”. Nella vita ci ritroviamo sempre e inevitabilmente a comportarci come il mondo vuole. La falsa cordialità, le raccomandazioni materne e poi quelle della società: l’importante è rigare dritto. Il primo album ufficiale è del 2000 e da allora ne sono seguiti altri nove passando dal circuito indipendente fino a major come Universal e Carosello. Nel 2002 è stato eletto Artista dell’anno al MEI di Faenza e nel 2015 Rolling Stone tra le 100 facce della musica lo ha definito “l’inafferrabile rivoluzionario della canzone italiana”. I suoi concerti sono formidabili, il suo repertorio è esclusivamente originale. Intelligente, determinato, imprevedibile: Bugo è da sempre un pioniere della musica italiana. Non solo cantautore, Bugo si è dedicato alle arti visive, a colonne sonore e a ruoli d’attore al cinema.ha scelto per il dopo festival un tour nei club, che il 3 aprile arriverà a sua volta al Capitol di Pordenone con il suo. L’artista fiorentina, dopo aver partecipato a Sanremo Giovani nel 1993 con la canzone Un motivo maledetto, ha già partecipato a quattro edizioni del festival della canzone italiana tra il 1994 e il 2015 e ci torna ora con una canzone scritta per lei da Vasco Rossi , dal titolo Finalmente Io: «Cantare questa canzone è un po’ come guardarmi allo specchio e vedere chi sono. Gli errori, i limiti, le mancanze della mia vita, schiaffate nero su bianco - racconta- E in mezzo a questa palude finalmente trovare il fior di loto. Il canto che è il mio talento, e il cantare, diventano il momento straordinario della mia esistenza. Finalmente io è una canzone che dà la carica perché invita a fare ciò che sentiamo giusto per noi. Invita alla consapevolezza».