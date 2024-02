SACILE - Chiede di potersi sottoporre a una visita per un neo sospetto e si sente fissare l'appuntamento per i primi di marzo del 2028. Accade a Milva, una donna di Sacile in pensione da qualche anno, che, dopo la visita dal medico di famiglia, per quel neo si è vista preparare la prescrizione per la mappatura. Al momento non è un problema, ma potrebbe degenerare in qualcosa di serio e quindi meglio correre ai ripari. Priorità "D" ovvero esame da eseguirsi entro un mese. Al Cup però arriva la brutta notizia: nessuna disponibilità per quel tipo di visita specialistica nei tempi previsti. Capendo la situazione, la centralinista la invita allora a farsi cambiare la priorità in P, ovvero, programmata. «Io ho fatto così, salvo poi scoprire, sempre al centro di prenotazione, che il primo appuntamento disponibile sarebbe stato per il 2 marzo, da qui a 4 anni». Sarà un qualche record? Per ora Milva ha preferito rifiutare l'offerta, ma all'operatrice e a tutti chiede: «Se una persona non si può permettere la visita a pagamento e accetta, il medico cosa troverà tra quattro anni? Quale la situazione per la paziente che oggi non ha nulla?». Sconvolta e arrabbiata, se Milva avesse detto di sì all'appuntamento avrebbe anche dovuto mettere in conto una cinquantina di chilometri, perché la visita del 2028 sarebbe stata all'ospedale di San Vito al Tagliamento. «Quando mi hanno detto 2028 sul momento sono rimasta in silenzio, ammetto che pensavo di aver sentito male».

Qualche anno fa la mappatura dei nei fu una campagna nazionale del Ministero della Salute che intendeva combattere in questo modo il preoccupante diffondersi dei melanomi, ma Milva si domanda «come si può pensare di fare prevenzione in questo modo, con questi tempi? Magari per il 2028 il problema si sarà già risolto da solo» conclude. Nella stessa giornata la donna intendeva prenotare anche una visita fisiatrica, ovvero un esame delle condizioni generali di una persona che abbia passato qualche precedente guaio fisico. Si tratta di una visita in ottica di riabilitazione e recupero. La sua prescrizione indicava priorità "D" ma anche in questo caso i termini previsti dalla legge non potranno essere rispettati: la attendono il primo luglio all'ospedale di Spilimbergo, ovvero ben oltre i trenta giorni che rappresenterebbero l'attesa massima con la lettera "D". Ha accettato comunque, ma un paio di riflessioni le sono sorte spontanee: «Com'è possibile fare tutto a pagamento senza averne la possibilità? Ho una tristezza infinita dentro».