Sanità: la mannaia sul personale, a rischio oltre cinquanta contratti

di Davide Lisetto

PORDENONE -che la Regione ha intenzione di attuare già per il 2019 mettono a rischio decine di assunzioni a tempo determinato che l'Aas5 ha fatto negli ultimi mesi. La riduzione dell'uno per cento nella spesa complessiva per il personale nella sanità del Friuli occidentale potrebbe pesare per oltre due milioni di euro. Stando ai parametri che la Regione utilizzerà nell'annunciata sforbiciata verrebbero colpite in particolare le assunzioni a tempo determinato fatte nella seconda parte del 2018.