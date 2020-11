SAN VITO - Un doppio fossato con tanto di ponte levatoio. Così si presentava nel 1300 l'antica San Vito. A confermarlo le nuove scoperte emerse durante l'intervento di ripavimentazione e adeguamento infrastrutturale di via Pomponio Amalteo, promosso dall'Amministrazione sanvitese, che sta riconsegnando una strada tirata a lucido. Cantiere che continua a proporre nuovi ritrovamenti archeologici, in questo caso alla base di Torre Raimonda, a due passi da piazza del Popolo. Lì sono state portate alla luce le tracce di un doppio fossato e del sistema del ponte levatoio.

LE ESPLORAZIONI Il progetto di pavimentazione di via Amalteo ha individuato tre aree di interesse archeologico su cui indirizzare le verifiche esplorative prima delle lavorazioni previste, ovvero il sedime dell'antico convento dei Domenicani, la porta del borgo San Lorenzo e il sedime del rivellino/ponte levatoio della Torre Raimonda. Dopo i primi due scavi, ora l'attenzione si è spostata verso la torre. Qui lo scavo archeologico programmato e ancora in corso (non creerà ritardi od ostacoli ai lavori definiti con le ditte che operano in cantiere) sta consentendo di portare alla luce una serie di presenze. Lo scavo viene eseguito a cura dell'archeologo Alexiej Giacomini, in stretta collaborazione con la Soprintendenza Archeologia regionale e con la responsabile di zona Serena Di Tonto. L'indagine sta permettendo di verificare l'attendibilità dell'ipotesi formulate, in particolare dell'antico ponte di accesso che consentiva di superare il fossato che, nel XIV secolo, cingeva il borgo murato del centro storico, a partire dalla Torre Raimonda. Manufatto sul quale sono state anche rinvenuti alcuni lacerti di affresco, intuiti e individuati dal compianto architetto Paolo Zampese. Proprio alla base della torre è in corso lo scavo archeologico e qui sono stati rinvenuti elementi della struttura difensiva dell'accesso al borgo murato, da ovest. «La Torre Raimonda, la Torre Scaramuccia ed il sistema murato perimetrale - spiega Molinaro - racchiudevano il borgo voluto dal patriarca Raimondo della Torre tra il XIII e il XIV secolo (1273-1299), in espansione del nucleo antico del borgo castello».



L'ANTICO BORGO Oggi il borgo del patriarca Raimondo della Torre si identifica con piazza del Popolo. «L'ingresso a San Vito da Ovest - aggiunge Molinaro - era segnalato dalla presenza di questa imponente Torre, dotata dell'apparato di funzionamento del ponte levatoio che poggiava sulle strutture murarie che definivano un sistema difensivo ponte e rivellino a formare un doppio fossato. E infatti sul fronte della Torre, verso ovest, sono leggibili ancora oggi, nella tessitura muraria dell'impianto antico, le nicchie che contenevano i bolzoni per l'alloggiamento dei pali di legno funzionali al sollevamento del ponte levatoio». Nei secoli le strutture del ponte sono state modificate fino a essere distrutte, nel Cinquecento, dagli interventi del patriarca Grimani, che volle espandersi verso ovest, definendo così il borgo di San Lorenzo (ora via Amalteo) e cingendo l'area di ampie fosse e configurando la forma quadrilatera che ha oggi San Vito al Tagliamento. Elementi che sono stati confermati dai recenti ritrovamenti di alcuni tratti degli antichi manufatti. Elementi che consentono di leggere con maggiore dettaglio lo sviluppo urbanistico di San Vito nei secoli. «Ogni ritrovamento che viene fatto nell'ambito di via Amalteo ci lascia sempre stupiti e ci dimostra - chiarisce il sindaco Antonio Di Bisceglie - della grande ricchezza che si nasconde nella nostra cittadina. Queste scoperte sono elementi che aggiungono pagine al libro della storia di San Vito». (em)

