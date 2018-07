Si sente male vicino all'ospedale, ma l'ambulanza arriva in ritardo

di Alberto Comisso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORDENONE - E’ a terra, praticamente incosciente. Qualcuno prova ad avvicinarsi, lo scuote ma niente da fare. Manca poco all’una di sabato notte e in via Patriarcato a San Vito, nel piazzale d’ingresso del liceo scientifico Le Filandiere, a poche centinaia di metri dall’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale cittadino un ragazzo non dà segni di vita. Lo notano, nonostante il buio, alcuni coetanei. A quel punto la decisione di chiamare il 112, segnalando l’episodio. Dalla centrale unica per le...