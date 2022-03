Auto si schianta contro un albero: due feriti

SAN VITO - I Vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento, sono intervenuti poco dopo la mezzanotte di sabato 19 marzo, per una fuori uscita autonoma avvenuta in viale delle Fosse a San Vito al Tagliamento. I pompieri hanno collaborato con il personale sanitario all'assistenza dei due occupanti, uno dei quali incosciente e hanno lavorato alla messa in sicurezza dello scenario. Due le ambulanze giunte sul posto per i primi soccorsi.

Presenti anche i carabinieri di San Vito al Tagliamento.