​Una casa prigioniera di rovi, erbacce: il degrado in zona stazione

SAN VITO (PORDENONE) - Incuria e abbandono a due passi dalla stazione ferroviaria: la denuncia è di un cittadino che vive a ridosso della linea e che è ostaggio di erba alta e arbusti che gli invadono casa. Intanto non se la passa meglio l'ex deposito di materiale ferroviario il cui tetto sta implodendo. Scuote il capo rammaricato per la situazione che sta vivendo da mesi Eno Favero, che risiede in una casa in via Stazione. «È da questa primavera che cerco di far ripulire da Rfi la zona che circonda casa mia, ma finora ogni appello è caduto nel vuoto. Siamo ostaggi di erba alta più di due metri e rovi: la vegetazione si sta espandendo ovunque». La casa dove vive la famiglia Favero è adiacente alla