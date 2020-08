San Vito al Tagliamento, incidente oggi: auto esce di strada e si schianta contro un muretto Foto

Ultimo aggiornamento: 22:19

SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PORDENONE) - I vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento sono intervenuti alle 19.55 per l'uscita autonoma di un'auto con il conseguente. All'interno erano presenti due occupanti. Entrambi hanno riportato variee sono stati trasportati all'ospedale di San Vito al Tagliamento per accertamenti. I vigili del fuoco hanno provvedutoa mettere in sicurezza il mezzo. Sul posto erano presenti i carabinieri di Cordovado e il 118 di San Vito al Tagliamento.