SAN VITO - Nel reparto di Terapia intensiva Covid dell’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone ieri pomeriggio è morta Viviana Nonis, 61enne di San Vito al Tagliamento. Venerdì sera si era sentita male nella sua abitazione: colpita da una grave emorragia cerebrale, era stata soccorsa prima dal marito e successivamente da alcuni vicini di casa. Trasportata d’urgenza in ospedale, è risultata anche positiva al tampone. Non aveva mai avvertito i sintomi del Covid e a risultarle fatale è stata l’emorragia che l’ha colpita all’improvviso. Si tratta quindi di un decesso di una persona positiva, ma non di una vittima diretta del Coronavirus.

