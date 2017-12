PORDENONE - Nel piccolo centro di San Quirino il Bambin Gesù non è nato nella tradizionale mangiatoia ma, a mezzanotte, è giunto su una zattera, simbolo del fenomeno dell'immigrazione. Dopo la messa notturna sul laghetto che lambisce la strada era stata allestita una singolare scenografia con Giuseppe e Maria nella capanna, in lontananza i Re Magi in arrivo e al centro la zattera sulla quale è stato deposto il piccolo Gesù.



L'iniziativa è stata contestata da Forza Nuova i cui militanti nella notte hanno appeso uno striscione con la scritta «La tradizione non è in discussione». Sulle sponde del laghetto, opportunamente ripulito da volontari, era stato affisso un cartello: «Chi nasce in barca, chi muore in barca, chi guadagna sulle barche, chi salva le barche: Tutti siamo sulla stessa barca». Il parroco, don Como, non si era limitato al riferimento alla cronaca ma nei giorni scorsi si era appellato «alla corresponsabilità, a essere parte della collettività e meno individualisti», accogliendo il messaggio lanciato più volte da Papa Francesco.



Ma Forza Nuova è lapidaria e accusa la «Chiesa progressista» di «stravolgere una delle figure più sacre della vera Chiesa tradizionale».

