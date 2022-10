San Martino al Tagliamento, ciclista investito da un'auto: morto un uomo di 30 anni

SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO (PORDENONE) - Incidente stradale lungo la ex provinciale 1 a San Martino nella serata di lunedì 24 ottobre: vittima un uomo di meno di 30 anni. Inutili le lunghe operazioni di rianimazione, per l'uomo non c'è stato niente da fare.

Ciclista investito e ucciso

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, la vittima era in sella alla sua bicicletta quando è stata urtata o investita da un'auto. Rovinato a terra, l'uomo ha riportato ferite gravissime ed infine è deceduto, nonostante la richiesta immediata di soccorso e l'arrivo dell'ambulanza con l'auto medica della centrale Sores. Sul posto anche i vigili del fuoco.