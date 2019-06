Nuovo attacco dei predatori: azzannati caprone e pecora

di Lorenzo Padovan

SAN GIORGIO (UDINE) - Duplice attacco notturno, negli ultimi due giorni da parte di predatori all'agriturismo Da Tina, di San Giorgio della Richinvelda. Nel raid sono stati uccisi una capra e un caprone, letteralmente azzannati da parte di uno o più esemplari che non sono ancora stati identificati. Non abbiamo un allevamento di queste specie, ma erano capi di affezione - hanno fatto sapere dall'agriturismo -: al momento non è stato possibile accertare se si sia trattato di un branco di lupi o di altri animali, cani compresi. Le analisi cui saranno sottoposti i resti dei nostri capi permetteranno di stabilire chi sia stato il predatore. Prima di allora ogni ipotesi è prematura.