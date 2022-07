Perde il controllo della moto ed esce di strada: muore ragazzo di 28 anni

SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA - Un giovane di 28 anni, originario del Burkina Faso e residente a Spilimbergo, è morto per le conseguenze di una drammatica uscita di strada avvenuta nella tarda serata di ieri a San Giorgio della Richinvelda. Per cause al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Spilimbergo, il ragazzo, che stava percorrendo via Ruggero Forti, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo ed è finito, a velocità sostenuta, in un filare di viti. L’impatto è stato tremendo anche perché c’erano dei sostegni di ferro che hanno colpito in pieno il centauro.

L’allarme è stato lanciato da un passante. Sul posto si sono portati i Vigili del fuoco del distaccamento di Spilimbergo e il personale sanitario dell’elicottero notturno, che è atterrato attorno alle 21.20 al campo sportivo del capoluogo comunale da dove l’équipe di rianimatori è stata trasferita in ambulanza fino sul luogo dell’incidente. Nonostante il prodigarsi dei soccorritori, il giovane è deceduto sul posto.

Nell’arco di pochi minuti sono giunti a Sangiorgio numerosi esponenti della folta e coesa comunità burkinabè che da almeno trent’anni risiede tra Spilimbergo Barbeano e le altre frazioni mosaiciste. Avvisato della tragedia, l’assessore Francesco D’Andrea ha portato ai congiungiti il cordoglio dell’amministrazione comunale.