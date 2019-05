Salvatore (Salvo) La Manna, quando lo sport è una medicina salva-vita

di Franco Mazzotta

PORDENONE - A livello nazionale e internazionale Salvatore (Salvo) La Manna è ormai un mito. Il 31 luglio del 2009 è stato vittima di un terribile incidente a bordo di un veicolo Lince dell'Esercito italiano, mentre si trovava in servizio di pattugliamento durante la missione di pace internazionale in Libano Leonte 7, su mandato dell'Onu. Incidente a causa del quale gli è stata amputata la gamba sinistra. Nonostante questo Salvatore, padre e marito, svolge egregiamente il suo lavoro in caserma, gioca a calcio, con...