di Marco Agrusti

Lunga vita alle nostre tradizioni!

Buon sabato Amici 😊🎄 pic.twitter.com/ABfFVizYEr — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 14, 2019

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORDENONE Il bambino Gesù nero di Azzano Decimo , comune in provincia di Pordenone, diventa un caso nazionale. Il presepe allestito dalle maestre dell'asilo statale Giovanni Paolo II, che si ispira al tema dei migranti e al centro presenta una raffigurazione di Gesù con la pelle scura, è stato preso di mira anche dal leader della Lega Matteo Salvini.L'ex ministro dell'Interno è andato oltre il dibattito sul colore della pelle della statuetta, evitando ogni possibile buccia di banana. Ma non ha lesinato un attacco a chi ha deciso di stravolgere la rappresentazione della natività legandola al tema delle migrazioni.«Mi sembra alquanto strana - ha detto l'ex vicepremier del governo Conte uno - l'assenza di Maria e Giuseppe, quasi come se Gesù non avesse madre o padre, quasi che il concetto di famiglia desse fastidio a qualche radical chic di sinistra».