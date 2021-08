Bambini vanno a giocare a calcio e salvano un gatto in fin di vita incastrato nella finestra degli spogliatoi

PORDENONE - I vigili del fuoco della Destra Tagliamento oggi, lunedì 2 agosto, hanno salvato due animali: un cagnolino scivolato in un canale e un gatto rimasto bloccato in una finestra degli spogliatoi di un campo di calcio.

A POLCENIGO

Il primo salvataggio a Polcenigo, nel primo pomeriggio, in località San Giovanni, dove un cane era scivolato in un canale ed stato recuperato poi in buone condizioni e affidato alle cure del personale dell’ambulanza veterinaria giunta sul posto.

A SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Il secondo intervento risale alle 17, a San Vito al Tagliamento. Ad allertare i Vigili del fuoco, intervenuti con il distaccamento di Codroipo, sono stati alcuni bambini che stavano giocando a pallone nel centro sportivo di Savorgnano. Mentre giocavano hanno sentito provenire dagli spogliatoi il miagolio di un gatto. La bestiola, stremata, era rimasta incastrata in una finestra. Dopo averlo liberato, i pompieri si sono resi conto che era in gravi condizioni e gli hanno prestato le prime cure, somministrandogli anche ossigeno. Nel frattempo la sala operativa ha attivato l’ambulanza veterinaria per il successivo trasferimento dell’animale nel centro veterinario di riferimento.