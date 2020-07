Ragazzo di 28 anni rischia di annegare nella forra per salvare il suo cane

VITO D'ASIO - I Vigili del Fuoco di Spilimbergo, supportati dal personale Speleo Alpino Fluviale di Maniago e Pordenone, sono intervenuti alle 14.30 di oggi, lunedì 13 luglio, per una richiesta di soccorso in località Curnila, sul torrente Arzino a Vito d'Asio.



Un ragazzo triestino del '92, nel tentativo di trarre in salvo il suo cane, un meticcio di taglia media trasportato a valle dalla corrente, rimaneva intrappolato nella forra che in quel punto si chiude aumentando considerevolmente la forza della corrente. L' allarme veniva lanciato al NUE 112 dai numerosi bagnanti presenti.



I Vigili del Fuoco, una volta arrivati sul posto, hanno allestito un sistema di corde vincolate a monte del costone roccioso e calato un soccorritore acquatico dotato di idonei dispositivi di protezione individuale, che è riuscito a raggiungere la persona e il cane, imbragandoli e mettendoli in sicurezza.



A questo punto è stato dato il via libera al recupero del ragazzo da parte dell'elisocorso del Fvg, già presente sul posto, che ha verricellato il tecnico di elisoccorso e recuperato il giovane, affidato alle cure dei sanitari a causa dell'ipotermia dovuta alla lunga permanenza in acqua.



I Vigili del Fuoco, quindi, procedevano con manovre di corda al recupero del collega soccorritore acquatico e del cane, allestendo un paranco sul sistema di corde precedentemente preparato.

Sul posto un'ambulanza proveniente da Spilimbergo e volontari del CNSAS.