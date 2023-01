PORDENONE - Spesa media di circa 200 euro. Quindi non poco. Per il settore dell'abbigliamento da bambino, si va invece sui settanta euro. Ma le vendite in questo caso sono un vero boom. Sono i primi numeri dei saldi, iniziati ieri in tutta la provincia ma esplosi soprattutto in città. E finalmente con un coro quasi unanime di soddisfazione da parte dei commercianti.



L'ESORDIO

Una mattinata tranquilla, anche troppo. Di certo il meteo (nebbiolina, umido) non ha giocato dalla parte dei commercianti nella prima parte della giornata. La vera scalata ai guadagni tanto sperati durante il periodo natalizio è iniziata sul serio nel pomeriggio, quando il centro di Pordenone si è riempito di persone. «Tanti anche dal resto della provincia, non solo residenti», ha detto soddisfatta Antonella Popolizio, volto storico del commercio di corso Garibaldi. Una buona partenza anche per la presidente locale di Federmoda, Federica Morello: «Come abbiamo già detto più volte, le vere somme le potremo tirare tra 15-20 giorni, ma la partenza è stata soddisfacente, soprattutto per il settore dell'abbigliamento da bambino. La fotografia è quasi unanime per tutti: ci siamo sentiti e confrontati, e la pensiamo allo stesso modo. Dopo una partenza a rilento, il flusso della clientela è stato molto buono».



IL VIAGGIO

C'è qualcuno, come il negozio Orietta Meggetto di corso Vittorio Emanuele, che si è spinto addirittura al 70 per cento di sconto su alcuni articoli limitati. In linea di massima, però, i saldi in centro a Pordenone oscillano tra il 30 e il 50 per cento rispetto al prezzo originario della merce. «Ma si andrà oltre nell'ultimo periodo dei saldi», è certa sempre Federica Morello. Solo i grandi marchi hanno imposto la percentuale di sconto ai negozi. Per il resto massima libertà. «I capi più desiderati? Capispalla, borse, calzature. Poi la maglieria», ha spiegato Morello. Una spesa media di circa 200 euro per ogni persona, hanno riferito i commercianti della Contrada. «Siamo molto soddisfatti, per essere la prima giornata le vendite sono andate molto bene. La gente finalmente spende un po'», è il commento delle commesse del negozio Kansai di corso Garibaldi. Ancora meglio le vendite nel settore dell'abbigliamento per bambini. Lì c'è stato il vero e proprio boom di giornata. «È stata una partenza ottima soprattutto per quanto riguarda le calzature per i più piccoli. Ed è molto buona anche la spesa media delle famiglie, che si aggira sui 70-80 euro».

Quanto al livello degli sconti, in linea generale è aumentato rispetto agli anni scorsi: in passato si assisteva ad un massimo del 30 per cento nei primi giorni dedicati ai saldi. Oggi, invece, i quasi tutti i negozi del centro di Pordenone dominavano le scritte con il 50 per cento di sconto. Con la prospettiva di aumentare ancora con il passare di gennaio. Il tutto in attesa di un week-end con il ponte, che potrà spingere ancora gli acquisti.