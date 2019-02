Feste paesane contro burocrazia killer «Le difenderemo a Roma e in Regione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORDENONE - Con la primavera arrivano sagre e feste paesane, tutte - dopo la tragedia di piazza San Carlo a Torino - alle prese con un groviglio di norme sulla sicurezza, che comportano lunghe pratiche burocratiche e costi decisamente insostenibili per Pro loco e piccole realtà locali. Fratelli d'Italia scende in campo per salvare le piccole sagre: da una parte una sorta di esonero per le realtà di dimensioni più modeste, dall'altra un fondo regionale che le aiuti nell'assolvimento agli obblighi di formazione dei volontari e nell'acquisto di torri faro e altro materiale obbligatorio o per il reclutamento di personale di vigilanza.