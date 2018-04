Cento spumanti di 40 cantine in gara per la storica Sagra del vino

di P.T.

CASARSA DELLA DELIZIA (Pordenone) - Gara tra 100di 40 cantine adella Delizia per la 70° edizione della Sagra del, la grandedi primavera che nasce per valorizzare le eccellenzedel territorio. L'evento, in programma dal 19 aprile al 2 maggio, è organizzato dalla Pro Casarsa e dal Comune, col sostegno dei Viticoltori friulani La Delizia, fondatori della manifestazione nel 1949.Gli albori della kermesse saranno celebrati con una serata speciale, giovedì 19 aprile, durante la quale saranno proiettati i filmati ritrovati delle prime edizioni realizzati dal fotografo Elio Ciol. In calendario oltre 140 appuntamenti, con alcuni eventi speciali tra cui Filari di Bolle, la selezione degli spumanti del Friuli Venezia Giulia.​Così Casarsa vuole sempre più proporsi come capitale delle bollicine, movimento che a livello regionale sta raggiungendo le 30 milioni di bottiglie prodotte all'anno. Sono stati valutati dalla giuria di qualità 100 spumanti di 40 cantine.Durante la cerimonia di inaugurazione, il 22 aprile, saranno resi noti i vincitori nelle categorie Metodo CharmatDoc, Metodo Charmat Spumante Monovarietale, Metodo Charmat Cuvée e Metodo Classico. Gli spumanti si potranno poi degustare durante la sagra nell'Enoteca salone dei vini. Quest'anno, infine, per la prima volta doppio gemellaggio con realtà aderenti all'Associazione nazionale Città del vino: l'udinesee la toscana Suvereto. A corollario lo sport, col Running tra le vigne e la Marcia del vino, il forum dell'agricoltura sociale, convegni sullo sviluppo del prosecco, spettacoli, mostre e mercatini.